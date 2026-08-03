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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Belçika maçı İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda!

        Türkiye-Belçika maçı İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda!

        A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı Belçika mücadelesine İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Türkiye-Belçika maçı İzmir'de!

        UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı.

        Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler, bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda oynayacak.

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