Uğur Uçar, Çorum FK'ya veda etti!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum FK ile yolları ayrılan teknik direktör Uğur Uçar, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Uçar, mesajında Çorum FK’yı tarihinde ilk kez Süper Lig’e taşımanın gururunu yaşadığını belirterek, Çorum halkına, taraftarlara, kulüp başkanı Savaş Balçık’a, futbolcularına ve teknik ekibine teşekkür etti.

Uğur Uçar, veda mesajında göreve başladığı ilk gün oyuncularına Süper Lig hedefini açıkladığını belirterek, “17 Şubat’taki ilk günümde oyuncularıma, ‘Biz Süper Lig’e çıkacağız’ demiştim” ifadelerini kullandı.

"HOŞÇA KAL ÇORUM"

Çorum’un hayallerini kendi hayalleri olarak gördüklerini belirten Uçar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“Bazı vedalar başarısızlıkların ardından gelir. Bazıları ise tarih yazdıktan sonra, Ben inanmadığım hiçbir işe girmedim. 17 Şubat’taki ilk günümde oyuncularıma, ‘Biz Süper Lig’e çıkacağız’ demiştim. Çorum’un hayallerini, çocuklarının rüyalarını ve bu şehre gönül verenlerin yıllardır süren hasretini kendi hayalimiz bildik. Şampiyon olduk ve Çorum’u tarihinde ilk kez Süper Lig’e taşıdık.”

Genç bir teknik direktör olarak çalışmaya ve kendisini geliştirmeye devam edeceğini belirten Uçar, Süper Lig’de ilk 6 maçta 7 puan topladıklarını hatırlattı. Görevinden fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldığını ifade eden Uçar, mesajında, “Yeni kurulmuş ve 21 yeni oyuncunun katıldığı takımımızla Süper Lig’de ilk 6 maçta topladığımız 7 puanla mücadelemizi sürdürürken, bugün fikir ayrılıkları nedeniyle görevim sona erdi” dedi.

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Uçar, teknik direktörler için şampiyonluk ve kupaların önemli olduğunu ancak bir şehrin gönlünde yer edinmenin daha değerli olduğunu belirterek, “Bir teknik direktör için şampiyonluklar ve kupalar çok kıymetlidir. Ama bir şehrin gönlünde yer edinebilmek hepsinden değerlidir” ifadelerini kullandı.

Uğur Uçar, veda mesajının sonunda kendisini bağrına basan Çorum halkına ve taraftarlara teşekkür ederek, “Beni kendi evladı gibi bağrına basan Çorum halkına, büyük Çorum taraftarına, başkanımız Savaş Balçık Bey’e, futbolcularıma, teknik ekibime ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hoşça kal Çorum” dedi.