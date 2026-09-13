Uğurcan Çakır: Güzel bir reaksiyon verdik

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yenen Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Uğurcan Çakır, "Maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı kutluyorum." dedi.

Savunmada takım olarak iyi mücadele ettiklerini söyleyen deneyimli kaleci, "Bugün çok iyi mücadele ettik. Patron, ben, Apo, Eren çok iyi mücadele ettik. Sallai de çok iyiydi, asker bir oyuncu. Takım arkadaşlarımızla birlikte gol yememeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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"GÜZEL BİR REAKSİYON VERDİK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetin ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan Uğurcan Çakır, "Şampiyonlar Ligi'nden sonra aslında reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Çünkü büyük takımlar öyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verir. Biz de güzel bir reaksiyon verdik. Bu 3 puan taraftarlarımıza armağan olsun." şeklinde konuştu.