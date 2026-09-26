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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ukrayna (U21): 2 - Türkiye (U21): 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Ukrayna (U21): 2 - Türkiye (U21): 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki yedinci maçında konuk olduğu Ukrayna ile 2-2 berabere kalarak play-off'ta mücadele etmeye kazandı. Ümit Millilerimiz, grup karşılaşmalarının bitimine bir hafta kala 12 puanla 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        Ümit Milliler Play-off biletini aldı!

        UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında Ümit Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Ukrayna'yla 2-2 berabere kalarak grubu 12 puanla 2. sırada bitirmeyi garantiledi ve play-off biletini aldı.

        ÜMİT MİLLİLERİMİZ PLAY-OFF'TA

        Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 12. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Milliler, 33. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle devre arasına 2-0 önde girdi.

        Mücadelenin 47. dakikasında Danylo Krevsun ayağından gol bulan Ukrayna, farkı 1'e indirdi. Rakibinin baskısı karşısında skor üstünlüğünü koruyamayan Türkiye, 82. dakikada Maksym Melnychenko'nun golüyle skor 2-2'ye geldi. Kalan bölümde risk alan Ukrayna'nın hücumlarında kalesini gole kapatan milliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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        Bu sonuçla Türkiye, H Grubu'nda çıktığı 7. müsabakada 3. beraberliğini yaşadı. Üç de galibiyeti bulunan ay-yıldızlılar, puanını 12'ye taşıyarak grubu ikinci bitirmeyi ve play-off'a gitmeyi garantiledi.

        Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde 27 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamak için mücadele ediyor.

        PLAY-OFF MAÇI KASIM'DA

        Milliler, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

        Bir maçı eksik olmasına rağmen 16 puan toplayan Hırvatistan, grup lideri olarak doğrudan Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı elde etti.

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        2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde dokuz grup birincisi ile gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan sekiz ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için kasım ayında play-off maçları oynayacak.

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        #Ümit Milli Futbol Takımı
        #play-off
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