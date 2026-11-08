Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u ağırladı ve rakibine 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmalar, Melih Gümüşbıçak'ın sunumu Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Yalçın Ayhan'ın yorumlarıyla HT Spor ekranlarındaki Dakika 90 programında değerlendirildi.

"ÇOK BÜYÜK BİR MORAL OLDU"

Mehmet Yılmaz: Salah zaten çok büyük bir yıldız, onu her zaman farklı bir tarafa yazıyorum. Muçi de her hafta farkını ortaya koyuyor. Ozan ve Fabinho orta sahada çok iyi işler yaptı. Trabzonspor geçişleri çok iyi kullandı ve çok fazla pozisyon buldu. Sakat oyuncularına rağmen bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp ikinci sıraya yükselerek millî araya girmeleri onlar adına çok büyük bir moral oldu.

REKLAM

MS | 🟠🟢 Alanyaspor 0 🆚 2 Trabzonspor 🔴🔵



🎙️ Mehmet Yılmaz: Salah zaten çok büyük bir yıldız, onu her zaman farklı bir tarafa yazıyorum. Muçi de her hafta farkını ortaya koyuyor. Ozan ve Fabinho orta sahada çok iyi işler yaptı. Trabzonspor geçişleri çok iyi kullandı ve çok… pic.twitter.com/ce49IfbQXB — HT Spor (@HTSpor) November 8, 2026

"UÇURUMUN KENARINDAN YARIŞMACI HALE GELDİ"

Yalçın Ayhan: Uçurumun kenarında düşmekte olan bir takımı yeniden yarışmacı hâle getiren Thomas Reis ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Trabzonspor gibi enerjisi yüksek, heyecanın yoğun olduğu bir iklimde sürdürülebilir performans sergilemek çok kıymetli. Trabzonspor'un motivasyonu ve özgüveni yüksek bir şekilde millî araya girmesi de önemli. Salah ve Muçi gibi bu lige fazla olduğunu düşündüğüm iki kreatif oyuncunun her maç yeteneklerini üstüne koyarak sergilemesi de çok değerli.

MS | 🟠🟢 Alanyaspor 0 🆚 2 Trabzonspor 🔴🔵



🎙️ @Ayhylc02: Uçurumun kenarında düşmekte olan bir takımı yeniden yarışmacı hâle getiren Thomas Reis ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Trabzonspor gibi enerjisi yüksek, heyecanın yoğun olduğu bir iklimde sürdürülebilir performans… pic.twitter.com/V2L7g13T4W — HT Spor (@HTSpor) November 8, 2026

"MİLLİ ARA TRABZONSPOR'A İYİ GELECEKTİR"

Mehmet Yılmaz: Trabzonspor için en önemli şey bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp, dün akşam Amed SF'nin de kaybetmesiyle birlikte şimdi Trabzonspor'un ikinci sıraya yükselmesi. Bir milli ara olacak. Tabii ki Trabzonspor'a bu iyi gelecektir.

REKLAM

MS | 🟠🟢 Alanyaspor 0 🆚 2 Trabzonspor 🔴🔵



🎙️ Mehmet Yılmaz: Trabzonspor için en önemli şey bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp, dün akşam Amed SF'nin de kaybetmesiyle birlikte şimdi Trabzonspor'un ikinci sıraya yükselmesi. Bir milli ara olacak. Tabii ki Trabzonspor'a… pic.twitter.com/eTJDlbzIrU — HT Spor (@HTSpor) November 8, 2026

"3 PUAN TAKIMA NEFES ALDIRDI"

Yalçın Ayhan: Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa iç saha istikrarını deplasmana da yaymalı. Deplasmanlarda yaşanan puan kayıpları ortada. Kasımpaşa maçında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayan Beşiktaş'ın millî araya mutlaka 3 puanla girmesi elzemdi. Bugün kazanılan 3 puan takıma nefes aldırdı. Bu arada teknik direktörün ve ekibinin de iç saha ve dış saha performansındaki siyahla beyaz kadar büyük farkı masaya yatırıp zorlu fikstür öncesinde buna çare araması gerekiyor.

MS | ⚫️⚪️ Beşiktaş 3 🆚 0 Gençlerbirliği 🔴⚫️ @Ayhylc02: Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa iç saha istikrarını deplasmana da yaymalı. Deplasmanlarda yaşanan puan kayıpları ortada. Kasımpaşa maçında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayan Beşiktaş'ın millî araya mutlaka 3 puanla girmesi… pic.twitter.com/JR6Lb6NJnm — HT Spor (@HTSpor) November 8, 2026

"TROSSARD MÜTHİŞ OYNADI"

Gürcan Bilgiç: Trossard bugün belki de Orkun'suz dönemde yaptığımız eleştirileri doğrularcasına müthiş bir oyun oynadı.

MS | ⚫️⚪️ Beşiktaş 3 🆚 0 Gençlerbirliği 🔴⚫️



🎙️ @gurcanbilgic: Trossard bugün belki de Orkun'suz dönemde yaptığımız eleştirileri doğrularcasına müthiş bir oyun oynadı.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/23zXRxC2qG — HT Spor (@HTSpor) November 8, 2026

"BEŞİKTAŞ KALİTELİ AYAKLARIYLA KAZANDI"

Mehmet Yılmaz: Beşiktaş bugün kaliteli ayaklarıyla maç kazandı. İç sahada altıda altı yapan ama temposu çok düşük olan bir takım vardı. Maçın başında golü bulması ve Gençlerbirliği'nin kırmızı kart görmesi Beşiktaş adına önemliydi. Ancak kırmızı karttan sonra çok daha fazla pozisyon üretebilirdi. Trossard ise her hafta vitesini artırıyor. Daha özgüvenli, gole daha yakın, hem atan hem attıran bir oyuncu görüntüsüyle bence sahanın yıldızıydı.

MS | ⚫️⚪️ Beşiktaş 3 🆚 0 Gençlerbirliği 🔴⚫️



🎙️ Mehmet Yılmaz: Beşiktaş bugün kaliteli ayaklarıyla maç kazandı. İç sahada altıda altı yapan ama temposu çok düşük olan bir takım vardı. Maçın başında golü bulması ve Gençlerbirliği'nin kırmızı kart görmesi Beşiktaş adına… pic.twitter.com/HATObGCvEu — HT Spor (@HTSpor) November 8, 2026

"KONTROLLÜ BİR OYUN ANLAYIŞI OLMALI"

Yalçın Ayhan: Kasımpaşa maçı sonrası da söylediğim gibi, Beşiktaş sadece kazanmayı amaçlıyor ama arkada da dengeli ve kontrollü bir oyun anlayışı olmalı. Bence hoca bugün Salih ve Ndidi ile dengeli bir orta saha kurarak geçmişteki hatalarından ders çıkardığını gösterdi. Orkun'u 10 numara pozisyonuna evriltip iki tane 6 numarayla desteklerseniz bu oyun daha anlamlı olur. Çünkü özellikle geniş alanlarda ve sayısal üstünlük sağlayan takımlara karşı ciddi zaafiyetler yaşıyorsunuz. Ndidi, elinizdeki mevcut oyuncular içerisinde maksimum performans alacağınız 6 numaralardan bir tanesi.