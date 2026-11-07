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        Vanspor FK: 3 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Vanspor FK, 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Vanspor üç puanı üç golle aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Artı Değer Vanspor FK, konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

        Stat: Spor Toto Akhisar

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı

        Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamed Dumlu, Oulare, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven, Mehmet Manış (Dk. 88 Medeni Bingöl), Mehmet Özcan (Dk. 84 Özkan Yiğiter), Hikmet Çiftçi, Batuhan İşçiler, Ozan Can Kökçü (Dk. 84 Khan), Yenne (Dk. 84 Alhaft), İlkan Sever (Dk. 72 Oliveira)

        Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Turan Tuzlacık, Süleyman Özdamar, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Yılmaz Cin), Charisis, Ethemi (Dk. 68 Ceesay), Oğuzhan Aksoy (Dk. 78 Duodu), Burak Kapacak (Dk. 87 Salih Kavrazlı), Manaj

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        Goller: Dk. 14 Kadir Seven, Dk. 59 Mehmet Manış, Dk. 81 Oliveira (Artı Değer Vanspor FK), Dk. 85 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Özcan, Dk. 46 Batuhan İşçiler, Dk. 74 Oulare (Artı Değer Vanspor FK), Dk. 28 Turan Tuzlacık, Dk. 37 Oğuzhan Aksoy, Dk. 46 Süleyman Özdamar, Dk. 68 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor)

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