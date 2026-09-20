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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Vedat Muriqi: Liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz

        Vedat Muriqi: Liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz

        Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Süper Lig'in 6. haftasında 8-0 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Lider olmayı hedeflediklerini belirten golcü futbolcu, "Milli aradan sonra yoğun maç takvimi olacak. İyi skorlar alıp orada, inşallah devre arasına kadar liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 19:54 Güncelleme:
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        "Liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz"

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 4 gol atarak yıldızlaşan Vedat Muriqi, maçın ardından konuştu.

        "REAKSİYON VERMEMİZ GEREKİYORDU"

        Muriqi, derbi mağlubiyeti ve Gaziantep FK karşısında alınan beraberliğin ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirterek, "Maça daha başlarken kendi sahamızda derbi mağlubiyeti, Gaziantep'e puan kaybettik. Reaksiyon vermemiz lazımdı. Her antrenmanda bu maça baskılı başlamamız gerektiğini düşündük. Maç başında öne geçtik, devamında arka arkaya goller geldi. İnanılmaz bir reaksiyon oldu. 8-0'lık tarihi bir skor oldu. Milli araya olabilecek en iyi şekilde girdik." dedi.

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        "LİDERLİK KOLTUĞUNDA OTURMAK İSTİYORUZ"

        Milli aranın ardından yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini söyleyen Muriqi, "Milli aradan sonra yoğun maç takvimi olacak. İyi skorlar alıp orada, inşallah devre arasına kadar liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        "GOLÜ KEREM'E YAZIN"

        Muriqi, kendisinin attığı belirtilen gollerden biriyle ilgili ise esprili bir açıklama yaptı.

        Tecrübeli golcü, "Kerem 'dokundum' dedi ama dokunmamış. Kardeşime yazın golü, bir şey olmaz." şeklinde konuştu.

        YOĞUN MAÇ TRAFİĞİNE TEPKİ

        Yoğun maç trafiği ve milli araların zamanlamasına da değinen Muriqi, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Bir yandan iyi oldu, çünkü iki milli arayla tamamlayacağız sezonu, normalde 3'tü. Bu kadar yoğun maç temposundan sonra milli aralar... Futbolcular buna bir ayar çekilsin ister. Büyük kulüpler lig, Avrupa, kupa yoğun maç takviminden geçiyor. İnsan sağlığı da önemli. 3 günden 1 milli maç var. Bu sene olmadı ama inşallah seneye ayar çekerler. Futbolcular olarak zorlanıyoruz."

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        #Vedat Muriqi
        #fenerbahçe
        #süper lig
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