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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen, ligdeki 5. golünü attı!

        Victor Osimhen, ligdeki 5. golünü attı!

        Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 23:42 Güncelleme:
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        Victor Osimhen, ligdeki 5. golünü attı!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, takımın gollerini 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

        Göztepe karşısında da fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

        27 yaşındaki Osimhen, ligin ilk haftasında Çorum FK ve ikinci haftadaki Erzurumspor FK maçlarında 2'şer gol kaydetti.

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        #Osimhen
        #galatasaray
        #gol
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