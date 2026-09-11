Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda gruplar belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda 8-13 Aralık tarihlerinde Brezilya'da, erkeklerde ise 15-20 Aralık tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek organizasyonda Eczacıbaşı A Grubu'nda, VakıfBank B Grubu'nda, Ziraat Bankkart ise erkekler A Grubu'nda mücadele edecek.

Organizasyonda grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz bir şekilde eşleşecek.

Kadınlar turnuvasındaki tüm maçlar HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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Şampiyonada, kulüplerin yer aldığı gruplar ile rakipleri şöyle:

- Kadınlar

Eczacıbaşı (A Grubu): Osasco Sao Cristovao Saude (Brezilya), NEC Red Rockets Kawasaki (Japonya), Club Alianza Lima (Peru)

VakıfBank (B Grubu): Zhetysu VC (Kazakistan), Al Ahly SC (Mısır), Sesi Volei Bauru (Brezilya)

- Erkekler

Ziraat Bankkart (A Grubu): Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), Volei Renata (Brezilya), Foolad Sirjan Iranian (İran)