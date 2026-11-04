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        Haberler Spor Futbol İngiltere West Ham United'da teknik direktörlüğe Scott Parker getirildi!

        West Ham United'da teknik direktörlüğe Scott Parker getirildi!

        Championship ekiplerinden West Ham United, teknik direktörlüğe Scott Parker'ı getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        West Ham United'da Scott Parker dönemi!

        İngiltere Championship ekiplerinden West Ham United, teknik direktörlüğe Scott Parker'ı getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Parker ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Dün Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Londra ekibi, ligde 22 puanla 8. sırada yer alıyor.

        Oyunculuk kariyerinde West Ham United'ın kaptanlığını yapan Parker, daha önce Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi İngiltere Premier Lig'e çıkarmıştı.

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        #west ham united
        #Scott Parker
        #Championship
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