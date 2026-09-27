WTA 125 Adana Open'da milli gurur heyecanı!

Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) uluslararası organizasyonları ülkemize kazandırma hamleleri kapsamında takvime eklenen 9 önemli WTA 125 turnuvasından biri olan WTA 125 Adana Open, Adana’da tenis severlerin büyük bir ilgisine tanıklık edecek.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’nün (ATDSK) ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyon, hem Türk tenisinin başarılı raketlerine kendi seyircisi önünde puan toplama şansı sunuyor hem de dünya yıldızlarını ağırlıyor.

115 bin dolar toplam ödül havuzuna sahip olan bu prestijli turnuva, milli raketlerimizin WTA dünya klasmanında üst basamaklara tırmanması açısından stratejik bir zemin oluşturuyor. Turnuvanın ana tablosunda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden tecrübeli raketimiz Çağla Büyükakçay’ın yanı sıra milli tenisçilerimiz Ayla Aksu, Berfu Cengiz ve Melisa Ercan kortta ter dökecekler. 34 farklı ülkeden 40 seçkin raket, şampiyonluk kupası ve kritik WTA puanları için amansız bir mücadele veriyor.

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26 Eylül'de eleme turlarıyla kapılarını açan ve hafta boyunca tekler ile çiftler kategorilerinde büyük bir rekabete sahne olacak WTA 125 Adana Open’da heyecan, 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak çiftler finali ve 4 Ekim Pazar günkü büyük tekler finaliyle zirveye ulaşacak.