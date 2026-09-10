Yunus Akgün'den hakem yönetimine tepki!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting CP'ye 3-1 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, hakem yönetimine tepki gösterdi.

HAKEM TEPKİSİ

Yunus Akgün, karşılaşmaya istedikleri gibi başladıklarını belirterek, "Aslında çok istediğimiz gibi başladık, golü bulduk, topa sahibiz, iyi oynuyoruz. Hocamız analizde geçiş oyununu anlattı. Geçiş oyununda basit bir gol yedik. Genel olarak çok iyi oynadık. İlk yarı çok iyiydik." dedi.

Hakem kararının maçın önüne geçtiğini söyleyen Yunus, "Oyun ortadayken bir hakem kararı... Tam izlemedim, değil diyorlar. Biraz önüne geçti." ifadelerini kullandı.

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"TAKIM ARKADAŞLARIMA İNANIYORUM"

Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'ne istedikleri başlangıcı yapamadıklarını hatırlatan Yunus Akgün, "Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Taraftarlarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var. İyi çalışıp en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.