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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Zeljko Sopic: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

        Zeljko Sopic: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak Litvanya takımı Kauno Zalgiris'te teknik direktör Zeljko Sopic, iyi bir sonuç almaya odaklandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 20:58 Güncelleme:
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        "Elimizden geleni yapacağız!"

        Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Kauno Zalgiris'te teknik direktör Zeljko Sopic ve hücum oyuncusu Motiejus Burba, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu aktaran Hırvat teknik adam, "Tüpraş Stadı'nda oynayacağımız için çok mutluyum. Buraya gelmeyi hak ettik. Bazı zorluklar yaşadık. Bazı transferler yaptık, iyi oyuncular aldık. Zagreb maçlarından daha iyi olacağız. İyi bir sonuç almaya odaklandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

        Siyah-beyazlı takımın çok kaliteli olduğunu ifade eden Sopic, "Beşiktaş'ın kalitesini konuşmak saçmalık olabilir. Sezon sonunda liginde ilk üçe girecektir. Kaliteli bir takım, güçlü oyuncuları var. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu bizim için zor. Beşiktaş, 5-6 hafta önce sezonu açtı. Onların bu zaman diliminde hazır olduğunu düşünüyorum. Daha önce yaptığımız hataları telafi edecek şekilde oynamamız gerekiyor. Şu an daha iyiyiz. Kendi takım oyunumuzla elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Futbolculuk döneminde Türkiye'de Galatasaray'a rakip olduğunu anlatan 52 yaşındaki teknik direktör, "Bizi İstanbul'da 2-1 yenmişlerdi. 40 bin civarı taraftar vardı. Burada oynamak kolay değil. Zor bir maç olacak. Biz ülkemizde 4-5 bin kişiye oynuyoruz. Avrupa'da biraz daha fazla olabiliyor. Burada oynamak zor olacak. Keyif almamız gerekiyor. Herkese bu seviyede oynayabildiğimizi göstermek istiyoruz. Kalite Beşiktaş'tan yana. Ama ilk düdük çaldığında şartlar yüzde 50'ye yüzde 50'dir. Tribün atmosferi hem avantaj hem dezavantaj olabilir. Favori olmayan takım olarak oynamak avantaj da olabilir. Burada inanılmaz bir atmosfer olacak. Pozitif bir sonuç almak istiyoruz. Taraftarımızın rövanşa gelebilmesi için iyi bir sonuç almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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        Futbolda her şeyin eşit olduğunun altını çizen Sopic, "Takımım gol atacaktır. Bu Beşiktaş olduğu için değil, futbol bu. Futbolda her şey eşittir. Herkesin şansı vardır. Ben Almanya'da 7 yıl futbol oynadım. Beşiktaş'ın maçlarını izledim. Son maçta Beşiktaş gol yiyebilirdi. Bazen şans, hakem faktörü, iyi takım olma faktörü olayları etkileyebiliyor. Midtjylland maçlarında çok yüksek bir seviye vardı. Midtjylland, 2 kırmızı kart görmeseydi belki de rakibimiz farklı olabilirdi." şeklinde görüş belirtti.

        MOTIEJUS BURBA: BURAYA ATMOSFERİ İZLEMEYE GELMEDİK

        Kauno Zalgiris formasını giyen Motiejus Burba ise siyah-beyazlı takıma karşı ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

        İyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirten Burba, "İyi olmak zorundayız. Kendimizi iyi hissediyoruz. Maçtan keyif almamız gerekiyor. Beşiktaş'ın iyi oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. İyi bir takımız. Elimizden geleni yapmak istiyoruz." dedi.

        Siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferi iyi bildiklerini anlatan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, "Birçok görüntü gördüm. Bu bizi motive ediyor. Bunu tecrübe etmek istiyoruz. Buraya atmosferi izlemeye gelmedik. Ülkemize iyi bir skorla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

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        #Motiejus Burba
        #beşiktaş
        #Avrupa Ligi
        #UEFA Avrupa Ligi
        #Zeljko Sopic
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