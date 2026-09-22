Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakalarının programı duyuruldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakalarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:
6 Ekim Salı:
14.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor (Eren)
14.00 Kırklarelispor-Bayburtspor (Kırklareli Atatürk)
17.00 Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar SK (Alsancak Mustafa Denizli)
7 Ekim Çarşamba:
14.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas K. Köksal)
14.00 Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Reyhanlı Tayfun Sökmen)
14.00 Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor (Kars Atletizm Sahası)
14.00 Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 Spor (Niğde 5 Şubat)
14.00 Tokat Belediyespor-Etimesgutspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kızıltepe İlçe)
14.00 Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
14.00 Hakkari Zapspor-Adana Demirspor (Merzan Şehir)
14.00 Somaspor-Alanya 1221 Futbol (Soma Nazım Yavuz)
14.00 Adanaspor-Adana Adaletgücüspor (Yeni Adana)
14.00 Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor (Pazar İlçe)
14.30 Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen (Silivri Müjdat Gürsu)
14.30 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (İBB 100. Yıl)
14.30 Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.30 Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok (Gölcük Şehir)
14.30 Karacabey Belediyespor-Galataspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.30 Gemlik Sümerbey Futbol-Uşakspor (Gemlik Atatürk)
14.30 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Söke İlçe)
14.30 Bigaspor-Balıkesirspor (Biga İlyas Bayram)
14.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kepezspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Malatya Yeşilyurtspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Yeni Malatya)
20.00 Eskişehirspor-1922 Akşehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
8 Ekim Perşembe:
14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)
20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)