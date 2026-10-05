Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu başlıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu başlıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, yarın yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları kazanan takımlar, adlarını üçüncü eleme turuna yazdıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 09:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu başlıyor!

        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, yarın yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

        Kupada ikinci tur, bir önceki etaptan 20, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 42 olmak üzere 62 takımın katılımıyla oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları kazanan takımlar, adlarını üçüncü eleme turuna yazdıracak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

        Yarın:

        14.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor (Eren)

        14.00 Kırklarelispor-Bayburtspor (Kırklareli Atatürk)

        17.00 Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor (Yeni Sakarya Atatürk)

        20.00 Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar SK (Alsancak Mustafa Denizli)

        REKLAM

        7 Ekim Çarşamba:

        14.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas Kemal Köksal)

        14.00 Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Reyhanlı Tayfun Sökmen)

        14.00 Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor (Kars Atletizm Sahası)

        14.00 Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 Spor (Niğde 5 Şubat)

        14.00 Tokat Belediyespor-Etimesgutspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

        14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kızıltepe İlçe)

        14.00 Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

        14.00 Hakkari Zapspor-Adana Demirspor (Merzan Şehir)

        14.00 Somaspor-Alanya 1221 Futbol (Soma Nazım Yavuz)

        14.00 Adanaspor-Adana Adaletgücüspor (Yeni Adana)

        REKLAM

        14.00 Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor (Pazar İlçe)

        14.30 Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen (Silivri Müjdat Gürsu)

        14.30 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (İBB 100. Yıl)

        14.30 Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

        14.30 Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok (Gölcük Şehir)

        14.30 Karacabey Belediyespor-Galataspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

        14.30 Gemlik Sümerbey Futbol-Uşakspor (Gemlik Atatürk)

        14.30 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Söke İlçe)

        14.30 Bigaspor-Balıkesirspor (Biga İlyas Bayram)

        14.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kepezspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

        REKLAM

        15.00 Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

        15.00 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

        17.00 Malatya Yeşilyurtspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Yeni Malatya)

        20.00 Eskişehirspor-1922 Akşehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

        8 Ekim Perşembe:

        14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

        17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)

        20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye kupası
        #kupa
        #maç
        #futbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Uzmanlardan açıklama, AFAD'dan rapor geldi
        Uzmanlardan açıklama, AFAD'dan rapor geldi
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        ABD'de yaz-kış saati tartışması
        ABD'de yaz-kış saati tartışması
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Angelina Jolie'den Gazze sözleri
        Angelina Jolie'den Gazze sözleri
        Bakıcı maliyetini azaltabilirsiniz
        Bakıcı maliyetini azaltabilirsiniz
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!