Spordan sonra yenir mi, sağlığa zararı var mı?

Yoğun bir antrenmanın ardından açlık hissi kaçınılmazdır. Peki, spordan sonra yediğimiz her şey gerçekten sağlıklı mı? Antrenman sonrasında kimi yiyecekler enerji sağlarken, kimi yiyecekler ise verdiğimiz tüm emeği boşa çıkarabilir. Sağlığınızı riske atmamak adına bazı gıdalardan uzak durmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Kasların onarımı ve vücudun toparlanmasını sağlayan egzersizin ardından yanlış besin tercihleri, yağ depolanmasına ve kas kaybına neden olabilir. Bu yazımızda, spordan sonra tüketilmesi gereken sağlıklı yiyecekleri ve uzak durulması gereken besinleri detaylı bir şekilde ele alacağız. İşte spor sonrası beslenmeye dair tüm merak edilenler…

SPORDAN SONRA YENİR Mİ?

Spor yaparken vücut enerji harcarken kaslar da yıpranarak tekrar yapılanma sürecine girer. Bu sebepten dolayı spor sonrasında enerji depolarının doldurulması ve kas yenilenmesi oldukça önemlidir. Fakat spor sonrası beslenme, doğru besinlerle ve doğru zamanda olmalıdır.

Spordan sonra yemek yemek genel olarak zararlı değildir. Aksine, enerji seviyesini yeniden yükseltmek ve kas onarımını desteklemek adına gereklidir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, ne yendiği ve ne zaman yendiğidir.

SPOR SONRASI YEMEK VE ZAMANLAMANIN ÖNEMİ

Yapılan egzersizin ardından yemek yeme zamanı oldukça önemlidir. Spordan sonra ilk yarım saat ile bir saat arasında karbonhidrat ve protein ağırlıklı bir öğün tüketmek, kas yenilenmesi için en ideal zaman dilimi olarak görülür.

Egzersizin ardından eğer uzun bir süre hiçbir şey yenmezse, vücutta kas kaybı yaşanır ve vücut toparlanma sürecinde zorlanabilir. Bu sebeple, spor sonrasında doğru zamanda doğru besinleri tüketmek kritik bir noktadır.

SPORDAN SONRA NE YENİR?

Spordan sonra tüketilecek besinlerin enerji depolarını dolduran karbonhidrat ağırlıklı olması gerekir. Egzersizin ardından tüketilen besinler kasların onarımını desteklemelidir. İşte spordan sonra tüketilebilecek bazı besinler:

•⁠ ⁠Protein Kaynakları: Balık, tavuk, yumurta, peynir, yoğurt, protein shake'leri ve baklagiller

•⁠ ⁠Karbonhidrat Kaynakları: Tam tahıllı ekmek, yulaf, tatlı patates, muz, esmer pirinç, bulgur •⁠ ⁠Sağlıklı Yağlar: Ceviz, fındık, avokado, badem ve zeytinyağı •⁠ ⁠Sıvı Tüketimi: Su, elektrolit içeren içecekler ve Hindistan cevizi suyu Bu besinler, egzersizin ardından vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri karşılarken aynı zamanda kasların da daha hızlı toparlanmasına katkı sağlar. HANGİ SPOR SONRASI NE YEMEK GEREKLİDİR? Her spor dalı, bireylerde farklı enerji gereksinimleri oluşturabilir. Bu sebeple, yapılan sporun türü beslenme tarzını şekillendirebilir. Sporun çeşidine göre beslenme şu şekildedir: •⁠ ⁠Ağırlık ve kas geliştirme sporu yapanlar: Kompleks karbonhidratlar ve yüksek protein tüketmelidir. •⁠ ⁠Kardiyo ağırlıklı antrenman yapanlar: Kas yıkımını önlemek adına orta seviyede karbonhidrat ve protein almalıdır. •⁠ ⁠Dayanıklılık sporu yapanlar (bisiklet, koşu, yüzme vb.): Vücudun eksilen enerji ihtiyacını karşılamak için karbonhidrat ağırlıklı beslenmelidir. SPORDAN SONRA YEMEK ZARARLI MI? Spordan sonra yemek yemenin zararlı olup olmadığı en çok sorgulanan konular arasında yer alır. Egzersiz sonrasında tüketilen besinlerin yenildiği zaman ve besin içeriği bu konuda oldukça önemlidir. Eğer spordan hemen sonra yağlı ve ağır yiyecekler tüketilirse, vücut sindirim için fazla enerji harcarken toparlanma süreci de uzayabilir. Öte yandan, içerdikleri rafine şeker ve trans yağlar nedeniyle fast food yiyecekler kas onarımına olumsuz etki edebilir. Spor sonrası zararlı olabilecek alışkanlıklardan bazıları: •⁠ ⁠Fast food ve işlenmiş gıdalar: Kas onarımını geciktirirken sindirimi zorlaştırabilir. •⁠ ⁠Aşırı şekerli yiyecekler: Kan şekerinde ani dalgalanmalara sebep olabilir. •⁠ ⁠Yüksek yağlı yiyecekler: Sindirim sisteminde ağırlık oluşturarak toparlanmayı yavaşlatabilir. Bu besinlerin yerine kompleks karbonhidratlar ve düşük yağlı protein kaynakları tercih edilebilir. SPORDAN SONRA YEMEK YEMEK ZARARLI DEĞİLDİR