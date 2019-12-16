Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir'in Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu. Başakşehir, Portekiz'den Sporting ile eşleşti. Ligde şampiyonluk yarışına dahil olamayan yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndan LASK Linz'in arkasında PSV Eindhoven ve Rosenborg'un önünde son 32 turuna yükseldi.

Maçlarını 52 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynayan Lizbon temsilcisinin teknik direktörü 43 yaşındaki Silas. Portekizli teknik adamın kariyeri 2018'de Belenenses ile başladı. Silas, bu sezon Sporting'in başına getirildi.

Lizbon ekibinin en önemli yıldızı Bruno Fernandes... Bu sezon toplamda 20 maçta 12 gol atıp 9 asist yapan 25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig devlerinin radarında. Oyuncunun piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor. Luciano Vietto, Sebastian Coates, Jeremy Mathieu, Yannick Bolasie ve Luis Neto da futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler.

Cristiano Ronaldo ve Ricardo Quaresma'yı dünya futboluna sunan Sporting, Joao Mario, Slimani, Nani, Adrien Silva ve Rojo gibi birçok oyuncuyu Avrupa'nın büyük liglerine sattı. Sporting'in B takımında milli yıldızımız Merih Demiral kısa bir süre forma giymişti.