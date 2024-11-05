Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz devi Manchester City, Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Pep Guardiola yönetiminde çıktığı üç Şampiyonlar Ligi maçın ikisini kazanan Manchester City bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Öte yandan Sporting Lizbon'da aynı şekilde iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Peki, Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Habertürk Giriş: 05.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:06 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL