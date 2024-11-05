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        Haberler Bilgi Yaşam Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz devi Manchester City, Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Pep Guardiola yönetiminde çıktığı üç Şampiyonlar Ligi maçın ikisini kazanan Manchester City bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Öte yandan Sporting Lizbon'da aynı şekilde iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Peki, Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:06
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        S.Lizbon- Man.City maçı ne zaman?
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        Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde deneyimli oyuncuları ve güçlü kadrosuyla öne çıkan Manchester City, Sporting Lizbon'u yenerek grup sıralamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Öte yandan Ruben Amorim yönetiminde Portekiz liginde oynadığı 10 maçın tamamını kazanan Sporting Lizbon aynı başarıyı Avrupa arenasında göstermek istiyor. Peki, Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

        SPORTİNG LİZBON- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

        Sporting Lizbon- Manchester City Şampiyonlar Ligi mücadelesi 5 Kasım Salı (bugün) 23.00'te oynanacak.

        SPORTİNG LİZBON- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen karşılaşma tabii spor 2 üzerinden naklen yayınlanacak.

        GUARDİOLA'NIN MANCHESTER CİTY KARNESİ

        Guardiola yönetiminde İngiltere Premier Ligi'ni 4 kez üst üste kazanan Manchester City, Premier Lig tarihine geçerek ilki başardı ve kırılması zor bir rekora imza attı.

        Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 2023 yılında İnter'i 1-0 mağlüp ederek kupaya uzanan Guardiola'nın öğrencileri bu sezonda kupanın favorileri arasında ve ikinci kez kupanın peşinde.

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