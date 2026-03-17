Sporting'ten tarihi geri dönüş: Bodo'yu eledi çeyrek final bileti aldı!
Portekiz temsilcisi Sporting CP, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 3-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında ağırladığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'i uzatmalarda 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sporting CP'ye çeyrek finali getiren golleri 34'te Gonzalo Inacio, 61'de Pedro Goncalves, 78'de Luis Suarez (p), 92'de Maximiliano Araujo ve 120+2'de Rafael Nel attı. Bu sezon Devler Ligi'nde sürpriz sonuç sonuçlara imza atan Bodo/Glimt'in peri masalı sona erdi.
Giriş: 17.03.2026 - 23:26
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Sporting CP ile Norveç temsilci Bodo/Glimt, kozlarını paylaştı.
Son 16 turunun ilk ayağında 3-0 yenilen Sporting CP, rövanş karşılaşmasında normal süreyi 3-0'lık üstünlükle tamamlayınca müsabaka uzatmalara gitti. Uzatmalarda 5-0'lık üstünlüğü yakalayan ve skoru korumayı başaran Portekiz ekibi, adını çeyrek finale yazdırdı.
Sporting CP'ye çeyrek finali getiren golleri 34'te Gonzalo Inacio, 61'de Pedro Goncalves, 78'de Luis Suarez (p), 92'de Maximiliano Araujo ve 120+2. dakikada Rafael Nel attı.
Bu sonuçla beraber Devler Ligi'nden elenen Bodo/Glimt'in peri masalı sona erdi.
