Spot piyasada elektrik fiyatları 

AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,4 azalışla 1 milyar 175 milyon 809 bin 302 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 959 lira 98 kuruş, en düşük 02.00-04.00 ile 12.00 saatlerinde 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 356 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 384 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 1749 lira 99 kuruştan işlem gördü.