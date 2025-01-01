Squid Game 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı?
Netflix platformu tarafından yayınlanan ve dünya çapında ilgi gören Squid Game için yeni sezon tarihi araştırmaları devam ederken konuyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Dizinin 7 bölümden oluşan 2. sezonu 26 Aralık tarihinde seyircilerle buluşmuştu. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte Squid Game yeni sezon tarihi...
Squid Game yeni sezon tarihi diziseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Netflix'in ilk iki sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizisinden ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragman ile yeni sezon tarihi netlik merak ile bekleniyor. Peki, Netflix Squid Game 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilen bilgiler...
SQUİD GAME 3. SEZON DUYURUSU
Squid Game hayranlarını sevindiren bir açıklama geldi. Sevilen dizinin üçüncü sezonunun da yolda olduğu bildirildi.
Netflix'ten yapılan duyuruda, Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" denildi.
HWANG DONG-HYUK DOĞRULADI
Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğruladı.
Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıkladı.
SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?
Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.
Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.
Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae’nin performansını merakla bekliyor.
SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Squid Game’in 3. sezonu, 2025 yılı içinde Netflix’te yayınlanacak. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı.