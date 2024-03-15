Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Squid Game oyuncusuna cinsel tacizden 8 ay hapis cezası - magazin haberleri

        Squid Game oyuncusuna cinsel tacizden 8 ay hapis cezası

        'Squid Game' dizisinin 79 yaşındaki yıldızı O Yeong-su, cinsel tacizden suçlu bulunarak 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinsel tacizden suçlu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Squid Game' dizisinin ünlü oyuncusu O Yeong-su, cinsel tacizden suçlu bulundu. 79 yaşındaki oyuncu, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneydoğusunda yer alan Seongnam şehrinde görülen davada, oyuncunun cinsel şiddetle ilgili 40 saatlik eğitime katılmasına da karar verildi.

        O Yeong-su, hakkındaki kararın açıklanmasının ardından suçlamaları reddettiğini belirterek kararı temyize götüreceğini söyledi.

        Güney Koreli oyuncu hakkında, 2022'de kimliği açıklanmayan bir kadını taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Suçlamaya konu olan cinsel tacizin 2017'de Yeong-su'nun bir tiyatro gösterisi için kaldığı bölgede yaşandığı öne sürülmüştü.

        REKLAM

        Kadının ilk defa polise Aralık 2021'de gittiği, ancak dosyanın Nisan 2022'de açılmadan kapandığı belirtilirken, savcılık şikayetçi kadının itirazı üzerine daha fazla kanıt bularak dosyayı tekrar açmıştı.

        Güney Kore basınına göre, davacı kadın, oyuncunun kendisine isteği dışında sarılıp yanağından öptüğünü ve odasına izinsiz girip yatağına yattığını söyledi. Mahkeme yargıcı, kadının saldırıyla ilgili kanıtlarının ve iddialarının tutarlı olduğunu ve bunların gerçekten deneyimlenmeden belirtilemeyecek ifadeler gibi göründüğünü söyleyerek O Yeong-su'yu suçlu buldu.

        Oyuncu, kadını öpmediğini ve elindeki eşyaları taşımak için ona yardımcı olduğunu söyleyerek kendini savundu. O Yeong-su ayrıca yaşananlardan ötürü o dönemde kadından özür dilediğini, fakat bunun suçunu kabul ettiği anlamına gelmediğini söyledi.

        Kariyeri boyunca 200'e yakın tiyatro oyununda rol alan, ancak dünya çapındaki ününe 'Squid Game' dizisiyle ulaşan oyuncu, dava nedeniyle yapımın bu yıl yayınlanması planlanan ikinci sezonunda yer almayacak.

        Dizide canlandırdığı Oh Il-nam karakteriyle Altın Küre ödülünü alan oyuncu, yapımdaki performansıyla Emmy'ye de aday gösterilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Squid Game
        #cinsel taciz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası