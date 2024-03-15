Squid Game oyuncusuna cinsel tacizden 8 ay hapis cezası

'Squid Game' dizisinin ünlü oyuncusu O Yeong-su, cinsel tacizden suçlu bulundu. 79 yaşındaki oyuncu, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneydoğusunda yer alan Seongnam şehrinde görülen davada, oyuncunun cinsel şiddetle ilgili 40 saatlik eğitime katılmasına da karar verildi.

O Yeong-su, hakkındaki kararın açıklanmasının ardından suçlamaları reddettiğini belirterek kararı temyize götüreceğini söyledi. Güney Koreli oyuncu hakkında, 2022'de kimliği açıklanmayan bir kadını taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Suçlamaya konu olan cinsel tacizin 2017'de Yeong-su'nun bir tiyatro gösterisi için kaldığı bölgede yaşandığı öne sürülmüştü. REKLAM

Kadının ilk defa polise Aralık 2021'de gittiği, ancak dosyanın Nisan 2022'de açılmadan kapandığı belirtilirken, savcılık şikayetçi kadının itirazı üzerine daha fazla kanıt bularak dosyayı tekrar açmıştı. Güney Kore basınına göre, davacı kadın, oyuncunun kendisine isteği dışında sarılıp yanağından öptüğünü ve odasına izinsiz girip yatağına yattığını söyledi. Mahkeme yargıcı, kadının saldırıyla ilgili kanıtlarının ve iddialarının tutarlı olduğunu ve bunların gerçekten deneyimlenmeden belirtilemeyecek ifadeler gibi göründüğünü söyleyerek O Yeong-su'yu suçlu buldu.