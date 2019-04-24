Sri Lanka'da Pazar günü gerçekleştirilen 45'i çocuk olmak üzere 321 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili 7 intihar bombacısı üzerinde duruluyor.

Bunlardan 3'ü olan İlham İbrahim, karısı Fatima ve kardeşi Inshaf, oldukça zengin bir aileden geliyor. Inshaf ailesiyle beraber Colombo'da 1,5 milyon sterlin değerindeki evde yaşıyordu. Yerel halk, kardeşlerin babası Yoonus Ibrahim'i milyoner bir iş adamı olarak nitelendirdi.

Canlı bombanın fotoğrafı, saldırıların sorumluluğunu üstlenen terör örgütü DEAŞ tarafından yayımlanan bir görüntüde kullanıldı.

36 yaşındaki İlham'ın Shangri La otelindeki bombalamanın birinci zanlısı olduğu üzerinde duruluyor. Saldırıların beyni olduğu iddia edilen Mouli Zahran Hashim'in de aynı otelde ikinci bir bombayı patlattığına inanılıyor.

İlham'ın hamile eşi Fatima ise evlerine baskın yapıldığı anda kendisi, 3 çocuğu ve 3 polis memurunu havaya uçurdu. 38 yaşındaki Inshaf ise polis kaynaklarına göre Cinammon Grand Oteli'ni hedef alan bombacıydı.

Ayrıca başkent Colombo'nun doğusunda yer alan bir bakır şirketinin, intihar yeleklerinin maksimum katliama neden olması için cıvata ve vidalarla doldurduğuna inanılıyor. Fabrikanın yöneticisi dahil 9 kişinin gözaltına alındığı gelen bilgiler arasında.