Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Stajyer öğrenci 25 metreden düşerek hayatını kaybetti

        Stajyer öğrenci 25 metreden düşerek hayatını kaybetti

        Malatya'da staj gördüğü inşaatta yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 15:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 metre yükseklikten düşerek öldü

        Malatya'da staj gördüğü inşaatta yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Feci olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan özel bir inşaatta staj gören 17 yaşındaki Engin Tuncay'a ustası tarafından bir üst kattan malzeme getirmesi söylendi. Spiral makinesini almak için üst kata çıkan ve bir süre geri dönmeyen Tuncay, binanın yan tarafında yerde hareketsiz halde bulundu. Özel bir araçla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Tuncay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Engin Tuncay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

