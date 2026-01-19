Habertürk
        Stanimir Stoilov: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 23:32 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:32
        "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

        "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

        Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Değerli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Stoilov, "Güçlü bir takıma karşı, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Uzun aralardan sonraki başlangıç maçlarıyla ilgili her zaman tereddütlerim vardır. Nitekim bugün kazansak da, birçok oyuncumuz gerçek potansiyellerini sahaya yansıtamadı. Beklenen seviyenin uzağında bir performans sergilediler ve bunu hızla değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "SAVUNMAYI DÜZELTMEMİZ LAZIM"

        Oyun sistemine ve kaçırılan fırsatlara dikkat çeken Stoilov, "Oyun sistemimiz, tüm oyuncuların her maç en üst seviyede performans göstermesini gerektiriyor. Skoru 1-0 yaptıktan sonra ikinci golü bulabilirdik ancak fırsatları değerlendiremedik. Rakibimiz Çaykur Rizespor'un da yakaladığı pozisyonlar oldu. Savunma anlamında daha önce çok daha iyi olduğumuz için, bu bizim adımıza normal bir durum değil ve bunu acilen düzeltmeliyiz" dedi.

        "CEZALAR BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

        Stoilov, taraftar desteği ve cezalar konusuna da vurgu yaparak, "Genel olarak oyuncularımızın sahada yüzde 80 performansla oynadığını söyleyebilirim. Tribünlerde de taraftarlarımız benzer şekilde yüzde 80 doluluk oranıyla yanımızdaydı. Cezaların bizi olumsuz etkilediğini her zaman belirtiyorum; bugün yaklaşık 5 bin, önceki maçlarda ise 18 bin taraftarımızdan yoksunduk. Bu durum sıkıntı oluşturuyor, umarım tekrar yaşanmaz. Galibiyet değerliydi ancak oyuncularımızın o yüksek seviyelerine bir an önce geri dönmeleri gerekiyor; bunu en kısa sürede sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

        "HAKEM KONUŞMAYI SEVMEM"

        Gelecek maç ve eksik oyuncular hakkında da konuşan Stoilov; "Bildiğiniz gibi hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Ancak sürekli forma giyen iki oyuncumuzun cezalı duruma düşmesi üzücü. Yine de kadromuzda başka stoperlerimiz var ve bu durum, kendilerini göstermeleri için onlara bir fırsat doğuracak. Futbolda bunlar olabiliyor. Birbirleriyle oynamaya alışkın oyuncularımız eksildiğinde zorunlu değişiklikler yapacağız, ancak yerlerine oynayacak arkadaşlarımız da daha önce iyi performanslar sergiledi. Önemli bir maç öncesi zor bir durum olsa da çekinecek bir şey yok. Keşke sadece biri cezalı olsaydı ama biz bu durumu aşabilecek güce sahibiz" dedi.

        İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 milyon 760 bin hap ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda; 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kg katkı maddesi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" dedi. 

