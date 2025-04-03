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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Müthiş bir galibiyet - Futbol Haberleri

        Stanimir Stoilov: Müthiş bir galibiyet

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Müthiş bir galibiyet" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 23:45 Güncelleme: 03.04.2025 - 23:45
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        "Müthiş bir galibiyet"
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yarı finale yükselen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti değerlendirdi.

        "MÜTHİŞ BİR GALİBİYET"

        Stoilov, "Bizim için müthiş bir galibiyet. Maçtan önce de söylediğim gibi Göztepe ailesi için her şeyimizi vermek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." dedi.

        "ÖNÜMÜZDE DAHA YOL VAR"

        Yarı finali değerlendiren Bulgar teknik adam, "Yarı finale kaldık ve son dört takım arasındayız. Bunun için çok mutluyuz. Önümüzde daha yol var. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." sözlerini sarf etti.

        "BEŞİKTAŞ'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

        Stoilov, son olarak, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Beşiktaş bizden daha iyiydi. Sonra fırsat bulduk ve kırmızı kart çıktı. O dakikadan sonra istediğimiz futbolu daha iyi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulmaya başladık ve istediğimiz golleri bulduk. Maçın uzun bir bölümünde Beşiktaş 10 kişiydi. Beşiktaş çok iyi bir takım, iyi oyuncuları ve hocaları var. Kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bu yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

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