Stanimir Stoilov: Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Beşiktaş'a 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"YEDİĞİMİZ GOLLERDE BASİT HATALAR YAPTIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık ve maalesef böyle kötü bir sonuçla ayrılmış oluyoruz. Dinamizm, taktik anlamında iyiydik ama bu basit hatalar rakibe avantaj sağladı. Beşiktaş ara dönemde önemli transferler yaptı. İyi ve kaliteli oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı her hata pahalıya patlıyor. Beşiktaş'a karşı uzun süre kaybetmemiştik. Bugün aldığımız sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Basit hatalar rakibe büyük avantaj sağladı. Ben de böyle bir skordan mutsuzum. Basit hatalar yaptık. Rakibimiz de bunları güçlü bir şekilde değerlendirdi. Bir an önce galip gelmeye başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Hücum hattında görev alan oyuncuların sakatlıklar yaşadığını aktaran tecrübeli teknik adam, bu durumun performanslarını etkilediğini dile getirdi.