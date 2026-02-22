Canlı
        Stanimir Stoilov: Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık

        Stanimir Stoilov: Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, basit hatalar sonucu farklı yenildiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 23:08
        "Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık"

        Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Beşiktaş'a 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "YEDİĞİMİZ GOLLERDE BASİT HATALAR YAPTIK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık ve maalesef böyle kötü bir sonuçla ayrılmış oluyoruz. Dinamizm, taktik anlamında iyiydik ama bu basit hatalar rakibe avantaj sağladı. Beşiktaş ara dönemde önemli transferler yaptı. İyi ve kaliteli oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı her hata pahalıya patlıyor. Beşiktaş'a karşı uzun süre kaybetmemiştik. Bugün aldığımız sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Basit hatalar rakibe büyük avantaj sağladı. Ben de böyle bir skordan mutsuzum. Basit hatalar yaptık. Rakibimiz de bunları güçlü bir şekilde değerlendirdi. Bir an önce galip gelmeye başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

        Hücum hattında görev alan oyuncuların sakatlıklar yaşadığını aktaran tecrübeli teknik adam, bu durumun performanslarını etkilediğini dile getirdi.

        "ESKİ HALİMİZE GERİ DÖNECEĞİZ"

        Göztepe'nin toparlanacağını vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

        "Puan anlamında geçen haftaya kadar sezonun başındakiyle aynı puanı toplamıştık. Kompakt ve organize oyun oynuyoruz. Normalde bugünkü basit hataları yapmıyoruz. Birçok oyuncumuzun sakatlığı oldu. Tam takım halinde istediğimiz idmanları yapamadık. Onların da dönmesiyle tekrar performansımıza dönüp problemleri düzelteceğimizi düşünüyorum. Her takımın zor anları oluyor. Sezon başında kimse Göztepe'nin bu pozisyonda olacağını düşünmüyordu. Mücadeleci ve agresif oyun tarzımız var, tekrar oraya döneceğiz. Bugünkü hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Göztepe ailesi olarak çok çalışarak eski halimize geri döneceğiz."

