        Haberler Dünyadan Stanley Tucci 21 yaş küçük eşi Felicity Blunt'la ilişkisini anlattı

        Stanley Tucci 21 yaş küçük eşi Felicity Blunt'la ilişkisini anlattı

        'Şeyta Marka Giyer' serisinin yıldızı Stanley Tucci, eşiyle aralarındaki 21 yaş farkı umursamadığını söyledi

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 13:40 Güncelleme:
        "21 yaş farkı umursamıyorum"

        Oyuncu Stanley Tucci, eşi Felicity Blunt'la aralarındaki 21 yaş fark hakkında konuşurken, bunun aralarındaki bağı etkilemediğini söyledi. 65 yaşındaki Tucci, katıldığı bir podcast yayınında, 45 yaşındaki eşiyle, ay farkıyla birlikte 21 yıla denk gelen yaş farkına rağmen ilişkilerini nasıl yürüttüklerini anlattı.

        "Aramızda 21 yaş fark olmasına rağmen, her şey bir şekilde mantıklı geldi" diyen Tucci, "Ailesini tanıyordum, ya da kız kardeşinin en yakın arkadaşlarımdan biri olduğunu biliyordum. Hemen anlaştık" diye konuştu.

        İLK EŞİ KANSERDEN VEFAT ETTİ

        Tucci ile oyuncu Emily Blunt'ın ablası Felicity, ilk kez 2006'da 'Şeytan Marka Giyer'in galasında tanıştı. İkili daha sonra 2010'da Emily Blunt ve John Krasinski'nin düğününde tekrar bir araya geldi.

        O dönemde Tucci, 2009'da vefat eden ilk eşi Kate Tucci'den sonra tekrar evlenip evlenmeyeceğinden emin olmadığını söyledi. Oyuncunun, kanserden ölen Kate Tucci ile 26 yaşında ikizleri Nicolo ve Isabel'in yanı sıra 24 yaşında Camilla adında bir kızı daha var.

        İKİ ÇOCUKLARI OLDU

        Tucci, Felicity Blunt'a nasıl aşık olduğunu anlatırken, "Hiçbir ortak noktamız olmamasına rağmen birçok ortak noktamız vardı. Bir şekilde bu hisler içime işledi. Ama bence hayatımı değiştirdi, çünkü bana bir güvenlik duygusu verdi. Çocuklarıma da bir güvenlik duygusu verdi. Çok eğlenceli biri. Onunla vakit geçirmek çok keyifli" dedi.

        Tucci ve Blunt çifti, 2012'de evlendi ve ardından şimdi 11 yaşında olan oğulları Mateo ve 8 yaşındaki kızları Emilia'yı kucaklarına aldı.

        Oscar adayı oyuncu Tucci, eşi hakkında konuşurken, onun inanılmaz derecede pozitif olduğunu belirtti ve bu özelliğin kendisinde her zaman bulunmadığını da itiraf etti.

        Eşi için, "Zekası inanılmaz" diyen Tucci, "Sadece kitaptan değil, dünyadan da bilgi alıp işleyebilme ve onu başka bir şeye dönüştürebilme kapasitesi olağanüstü. Çok havalı biri" diye ekledi.

        "ONUN YAŞLANDIĞINI GÖREMEYECEĞİM"

        Tucci, 2025'te The Times of London'a verdiği röportajda evliliğindeki yaş farkı hakkında konuşurken, "Onun yaşlandığını göremeyeceğime ve bakıma ihtiyaç duyarsa ona bakamayacağıma üzülüyorum" demişti. Oyuncu, "Bence insanların birlikte yaşlanmasında gerçekten güzel bir şey var. Ve bir mucize olmazsa bu gerçekleşemeyecek" ifadesini kullanmıştı.

