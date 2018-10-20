Starbucks, yeniden yapılanma planları kapsamında satışlarda istenilen verimin alınamadığı Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da bulunan restoranlarının haklarını Meksikalı Alsea firmasına devrediyor.

Hollanda ve Fransa'da şirketin sahip olduğu 83 restoranı doğrudan satacak olan Starbucks, dört ülkedeki 177 diğer restoranın franchise haklarını devrediyor.

Seattle merkezli Starbucks'ın Fransa'da satacağı restoranlar arasında Paris'te ilk olma özelliğindeki, ressam Claude Monet'nin tablosunu yaptığı ünlü Boulevard des Capucines'de yer alan restoran da bulunuyor.

AMSTERDAM'DA YER ALAN MERKEZ KAPANACAK

ABD'li şirket toplam 260 mağazasının işletmesini devrederek ciddi bir maliyet yükünden de kurtulmuş olacak. Starbucks'ın durgun olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarı için operasyonu bununla da sınırlı kalmıyor. Amsterdam'da bulunan destek merkezini kapatacak olan Starbucks, burayı Londra'daki merkeziyle birleştirecek. Bu yapılan sonrası 186 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

Starbucks restoranlarını devralacak olan Meksikalı Alsea, halihazırda Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika ve Uruguay'da 900 Starbucks işletmesine sahip. Alsea, Starbucks'ın yanı sıra Burger King, Domino’s Pizza, California Pizza Kitchen, The Cheesecake Factory ve Chili’s gibi ünlü markalarla da işbirliği içerisinde.

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