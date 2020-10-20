Aranızda daha önce yememiş olanlar varsa vakit kaybetmeden en kısa süre içerisinde starbucks kurabiyesi tarifini denesin benden size tavsiye. Bu kadar zamandır böyle bir lezzeti nasıl bilmeden yaşadım diye şok yaşayacaksınız. Her ısırıkta ağızda dağılan o muhteşem lezzeti ile hayatınızın bundan sonrası için kahvelerinizin yanında arkadaş olacak starbucks kurabiyesi için sizi daha da merak içinde bırakmadan tarife geçeyim artık.

Starbucks Kurabiyenin Malzemeleri:

• 2 yumurta sarısı

• 150 gr tereyağı

• 100 gr pudra şekeri

• 2 çorba kaşığı su

• Yarım paket vanilya

• Yarım paket kabartma tozu

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• 1.5 su bardağı un

• 50 gr çikolata damlası

• 100 gr kalın çekilmiş ceviz

Starbucks Kurabiyenin Yapılışı:



• Tereyağını mikrodalgada ısıtın veya oda sıcaklığında yumuşaması içi bekleyin.

• Derin bir karıştırma kabında şeker ve yumurta sarılarını hafifçe çırpın. Tereyağını, vanilyayı ve suyu bu karışıma ekledikten sonra tekrar karıştırın.

• Ardından tarçın ve kabartma tozunu da ekleyerek hafifçe karıştırın.

• Unu ekleyip elinizle hafifçe yoğurun. Hamurun elinize yapışmayacak kıvama gelmesi gerekiyor. Eğer hamur elinize yapışıyor ve şekil almıyorsa biraz daha un ekleyerek hamuru yapışmayacak kıvama getirin. Hamur şekil verdiğinde şeklini koruyacak kıvamda olmalı.

• Yoğurma işlemi tamamen bittiğinde çikolata damlalarını ve çekilmiş cevizi ekleyin. Onların sadece hamura karışmasını sağlayın. Çikolata damlalarını ekledikten sonra çok yoğurursanız çikolatalar erimeye başlayacaktır. Bu nedenle şekil verirken de hızlı olmalısınız.

• Hamuru 5-6 cm çapında bir silindir haline getirin ve 30 dakika buzdolabında bekletin. Çıkardığınızda 3 cm genişliğinde dilimler keserek yağlı kâğıt serilmiş tepsinize dizin. (Hamuru keserken daha iyi şekil verebilmek için buzdolabında dinlendirin)

• Önceden ısıtılmış 160 °C fırında, fanlı ayarda 12 dakika kadar pişirin.

• İlk çıkardığınızda içi yumuşak, soğuduğunda ise kıtır kıtır bir kurabiye olacaktır.

• Pişirme süresi bu kurabiye için kritik bir süre o yüzden güçlü bir fırına sahipseniz 12 dakikayı pek geçirmemeye dikkat edin.

• Pişip dinlenen kurabiyelerin yanına bir fincan kahve çok iyi gidecektir.

• Afiyet olsun…

Püf Noktası:

• Tereyağının oda sıcaklığında olması gerekir.

• Ele yapışmayan ve şekil verildiğinde, şeklini koruyacak kıvamda olmalıdır.

• Hamuru hazırladıktan sonra, şekil vermeden önce buzdolabında 30 dakika dinlendirin.