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        Haberler Bilgi Yaşam Starbucks zammı 2025: Starbucks’a zammı mı geldi, en ucuz ve en pahalı kahve fiyatı ne kadar?

        Starbucks zammı 2025: Starbucks’a zammı mı geldi, en ucuz ve en pahalı kahve fiyatı ne kadar?

        Starbucks kahvelerine zam geldiği yönünde sosyal medyada ortaya atılan iddialar, günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Starbucks, ortalama yüzde 35 zam yaparken en uygun kahvenin fiyatı mağazada 95, online siparişlerde 115 TL oldu. İşte 2025 Starbucks zamlı fiyat listesine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:38
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        Starbucks'a zammı mı geldi?
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        Starbucks zamlı fiyatlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tüm tartışma ise zamlı tablo görsellerinin paylaşılması sonrası ortaya çıktı. Peki Starbucks’a zammı mı geldi, en ucuz ve en pahalı kahve fiyatı ne kadar?

        STARBUCKS FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

        Starbucks, ortalama yüzde 35 zam yaparken en uygun kahvenin fiyatı mağazada 95, online siparişlerde 115 TL oldu.

        Buna göre, küçük filtre kahve 115, orta boy kahve 125, büyük boy kahve ise 140 TL’ye yükseldi.

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