Starbucks zammı 2025: Starbucks’a zammı mı geldi, en ucuz ve en pahalı kahve fiyatı ne kadar?

Starbucks zammı 2025: Starbucks’a zammı mı geldi, en ucuz ve en pahalı kahve fiyatı ne kadar?

Starbucks zammı 2025: Starbucks’a zammı mı geldi, en ucuz ve en pahalı kahve fiyatı ne kadar? Starbucks kahvelerine zam geldiği yönünde sosyal medyada ortaya atılan iddialar, günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Starbucks, ortalama yüzde 35 zam yaparken en uygun kahvenin fiyatı mağazada 95, online siparişlerde 115 TL oldu. İşte 2025 Starbucks zamlı fiyat listesine ilişkin merak edilenler...

Habertürk Giriş: 03.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:38 facebook

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