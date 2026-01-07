Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Starlink uyduları Bursa'da görüntüledi | Son dakika haberleri

        Starlink uyduları Bursa'da görüntüledi

        ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starlink uyduları, Bursa semalarında görüntülendi. Bir dizi sıralı ışıkla geçiş yapan uydular, heyecan yarattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 22:40 Güncelleme: 07.01.2026 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Starlink uyduları Bursa'da görüntüledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Orhaneli ve İnegöl ilçelerinde vatandaşlar, gökyüzünde SpaceX’e ait uyduları net bir şekilde görüntüledi. Geçen aylarda da Türkiye’nin farklı şehirlerinde zaman zaman gökyüzünde gözlenen uyduların oluşturduğu manzara dikkat çekti.

        Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in uydularının gökyüzünde oluşturduğu manzara heyecan yaratırken, gökyüzünde tek sıra halinde ardı ardına ilerleyen ve parlak ışıklar saçan cisimleri fark eden vatandaşlar, yaşananları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayda aldı. Birkaç dakika boyunca görülen uydular, daha sonra gözden kayboldu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi

        Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü olduğu gün inancıyla Haliç'te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise dronla görüntülendi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"