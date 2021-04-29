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Steam indirimleri altın hafta ne zaman? 2021 Steam indirimleri saat kaçta başlıyor?

Steam indirimleri saat kaçta başlıyor? Sorusu merak ediliyor. Her yıl belli tarihlerde büyük indirimler yapan Steam altın hafta ile oyun severlerin yüzünü güldürecek. Steam golden week (altın hafta) indirim günleri tarihi belli oldu. Peki, Steam indirimleri altın hafta ne zaman? 2021 Steam indirimleri saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Steam indirimleri altın hafta ne zaman? 2021 Steam indirimleri saat kaçta başlıyor?

Steam altın hafta indirimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Steam Database sosyal medya hesabı Twitter'dan, altın hafta tarihlerini duyurdu. Peki, Steam indirimleri ne zaman başlayacak? Steam altın hafta indirimleri tarihi...

STEAM ALTIN HAFTA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam'in yeni kampanyası Altın Hafta İndirimleri 29 Nisan - 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. İndirimler Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Steam indirimleri kapsamında birçok oyun ücretsiz sunuluyor. Ayrıca çok daha fazla sayıda oldukça büyük indirime giriyor.

Ancak hangi oyunların fiyatının düşeceği bilinmiyor. Öte yandan Steam'den yapılan açıklamada oyunculara yüzde 90'a varan indirim sözü verildi.

Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmıştı.

Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimine gitmişti.

Bu yıl da benzer şekilde, Japonya merkezli oyunlara ek olarak dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi bekleniyor.

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