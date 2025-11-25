Habertürk
        Stefan Savic'ten Edin Visca'ya ziyaret! - Trabzonspor Haberleri

        Stefan Savic’ten Edin Visca’ya ziyaret!

        Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle tedavi altında bulunan takım kaptanı Edin Visca'yı hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:33
        Savic'ten Edin Visca'ya ziyaret!
        Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 4-3 mağlup eden Trabzonspor’da takım kaptanı Edin Visca müsabakanın 11. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmış ve yerini Olaigbe’ye bırakmıştı. Sedye ile hastaneye götürülen Visca’nın tedavisi sürerken, Savic takım arkadaşını yalnız bırakmadı ve hastanede ziyaret etti.

