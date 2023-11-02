Bataryada 3.2 milyar dolarlık ortaklık Stellantis ve Samsung SDI ortak girişimi, ABD'de yeni bir batarya tesisi kurmak üzere 3.2 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını açıkladı. Kokomo şehrinde kurulması planlanan dev fabrikanın yıllık toplam üretim kapasitesinin 67 gigawatt saate (GWh) ulaşması hedeflenirken, ikinci StarPlus fabrikasının üretime 2027 başlarında başlaması ve bin 400 yeni istihdam sağlaması planlanıyor. İlk StarPlus fabrikasının ise 2025'in ilk çeyreğinde üretime başlaması bekleniyor. Yeni fabrika, Stellantis'in dünya genelindeki altıncı batarya tesisi olacak

Otomotiv gruplarından Stellantis ve Samsung SDI, StarPlus Energy ortak girişiminin bir parçası olarak Kokomo Indiana’nın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ikinci batarya üretim lokasyonu olacağını açıkladı.

Yeni StarPlus Energy tesisinin yıllık 34 gigawatt saat (GWh) kapasiteyle 2027 başlarında üretime başlaması bekleniyor.

Ortak girişim şirketi, 3.2 milyar doların (2.8 milyar euro) üzerinde yatırım yaparak, Kokomo ve çevresinde bin 400 yeni istihdam yaratacak.

Her iki tesis için toplam yatırım 6.3 milyar doların (5.5 milyar euro) üzerinde olacak ve toplam 2 bin 800 yeni istihdam sağlanacak.

Yıllık 33 GWsa üretim kapasitesiyle 2025 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanan ilk StarPlus Enerji giga fabrikasının inşaatı ise halen devam ediyor.

'ELEKTRİKLİ ARACA GEÇİŞİ HIZLANDIRACAK'

Stellantis Kuzey Amerika COO’su Mark Stewart, "Batarya ekosistemimiz, elektrikliye geçiş stratejimizin temelini oluşturuyor. Ortaklarımız Samsung SDI, Indiana Eyaleti ve Kokomo Şehri iş birliği ile altıncı dev fabrikamızı Kokomo’da kuruyoruz. Kuzey Amerika markalarımızla sunduğumuz batarya elektrikli araçlar (BEV), herkese temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobilite sunma ve 2038 yılına kadar net 0 karbon hedefine ulaşma çabamızda önemli bir rol oynuyor" dedi.

Samsung SDI Başkan ve CEO’su Yoon-ho Choi ise, "StarPlus Energy’nin ikinci batarya fabrikasının inşaatı ile Samsung SDI, Kuzey Amerika’daki en büyük elektrikli araç batarya üretim üssünü kuracak. Samsung SDI bataryalarıyla çalışan Stellantis araçları, ABD’nin elektrikli araçlar çağına geçişini hızlandırmaya katkıda bulunacak" diye konuştu.