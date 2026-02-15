Stephen Curry: Hala şampiyonluk peşindeyim

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, kariyerine adına hala şampiyonluk peşinde olduğunu ifade etti.

"HALA ŞAMPİYONLUK PEŞİNDEYİM"

NBA All-Star 2026 Medya Günü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Curry, "Hala şampiyonluk peşindeyim. Motivasyonum bu. Her yıl sürekli favori bir takımda olmayacaksanız bile bence bu gerçekçi bir şey. Gerçekten bir çıkış yakalama şansımızın olması beni motive ediyor." ifadelerini kullandı.

NBA şampiyonluğunu kazanmak için çok çalıştığını belirten Curry, basketbolu çok sevdiğini dile getirdi.