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Raheem Sterling'e hırsız şoku

Senegal maçı kadrosundan çıkarılan Raheem Sterling, Dünya Kupası için gittiği Katar'dan hırsızlar nedeniyle ayrıldı ve İngiltere'ye döndü!

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  • Sterling'e hırsız şoku! Dünya Kupası kampından ayrılıp İngiltere'ye döndü

    İngiltere Milli Takımı futbolcularından Raheem Sterling, evine silahlı saldırgan girmesi nedeniyle Katar'dan ayrıldı.
  • Sterling'e hırsız şoku! Dünya Kupası kampından ayrılıp İngiltere'ye döndü

    2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen İngiltere'nin 27 yaşındaki yıldız oyuncusu, ailesi evdeyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya gitti.

     
  • Sterling'e hırsız şoku! Dünya Kupası kampından ayrılıp İngiltere'ye döndü

    Olayı doğrulayan teknik direktör Gareth Southgate, 3-0 kazandıkları Senegal maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbol bazen en önemli şey değildir ve aile her şeyden önce gelir. Ona alan vermek istiyoruz, birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

     
  • Sterling'e hırsız şoku! Dünya Kupası kampından ayrılıp İngiltere'ye döndü

    İngiliz basınına, olayın cumartesi meydana geldiği ve Sterling'in 3 çocuğunun evde olduğu yansıdı.
  • Sterling'e hırsız şoku! Dünya Kupası kampından ayrılıp İngiltere'ye döndü

    İngiltere, çeyrek finalde 10 Aralık Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak.

     
  • Sterling'e hırsız şoku! Dünya Kupası kampından ayrılıp İngiltere'ye döndü

    Sterling, Arsenalli Ben White'ın ardından kişisel nedenlerle İngiltere'ye dönen ikinci futbolcu oldu.
  • Sterling'e hırsız şoku! Dünya Kupası kampından ayrılıp İngiltere'ye döndü

    İngiltere'de daha önce birçok futbolcunun evi soyulmuştu. Liverpool'da oynadığı dönemde Sadio Mane'nin evinde soygun gerçekleşirken Wayne Rooney'nin evi de 2016'daki jübilesi sırasında soyulmuştu.
  • Sterling'e hırsız şoku! Dünya Kupası kampından ayrılıp İngiltere'ye döndü

    Hırsızlar, Steven Gerrard'ın evini 2007'de Şampiyonlar Ligi maçı sırasında hedef alırken İngiliz yıldızın eşi Alex de olay sırasında evdeydi.

     
  • Sterling'e hırsız şoku! Dünya Kupası kampından ayrılıp İngiltere'ye döndü

    Liverpool'da oynadığı yıllarda Dirk Kuyt, Pepe Reina, Robbie Keane ve Jermaine Pennant'ın evleri de soyulmuştu. 
  • Sterling'e hırsız şoku! Dünya Kupası kampından ayrılıp İngiltere'ye döndü

    Ocak 2017'de bir grup Roberto Firmino'nun evine girmiş ve soygun yapmıştı. 

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