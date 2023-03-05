"TEKRAR İZLEYEBİLECEĞİM 5-6 FİLMİM VAR"

"Bir kereden fazla izleyebildiğim sadece birkaç film yaptım" diye konuşan ünlü yönetmen, "34 film yaptım ve hangilerinin E.T.'nin ötesine geçtiğini söylemeyeceğim ama tekrar izleyebileceğim yaklaşık 5 veya 6 filmim var" şeklinde sözlerini sürdürdü.