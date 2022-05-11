Stranger Things 4. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things 3 sezon boyunca yarattığı nostaljik hava ile izleyiciyi 80'lere götürürken o yıllarda genç olanlar için nostaljiyi yaşatıyor. Stranger Things 3. sezonun ardından yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi dizinin 3. sezonu 4 Temmuz 2019 yılında yayınlanmıştı. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte diziye dair detaylar...

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?

Netflix’in yayınladığı yeni sezon fragmanında yer alan bilgilere göre 4. sezon 1. kısım 27 Mayıs’ta, 2. kısım ise 1 Temmuz’da yayında olacak.