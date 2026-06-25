Stuttgart’ta sahnelenecek eser, Ankara’da sivil toplum kuruluşlarının tepkisiyle karşılandı

Almanya’nın Stuttgart kentinde 10 Nisan 2027’de prömiyer yapması planlanan “Mustafa Kemal Efsanesi” adlı opera, Türkiye’de tartışma konusu oldu. Stuttgart Devlet Operası tarafından sahnelenmesi planlanan eserle ilgili tanıtım metinlerinde yer alan bazı ifadeler, sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

ANKARA’DA İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, eserin iptal edilmesi talebiyle Ankara Kızılay’da imza kampanyası başlattı. Gün boyunca devam eden kampanyaya çok sayıda vatandaşın katıldığı belirtildi.

Dernek üyeleri, kurulan stantta vatandaşlardan destek isterken, toplanan imzaların ilgili kurumlara iletilmesinin planlandığı ifade edildi.

“TANITIM METİNLERİ KABUL EDİLEMEZ”

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, RNN'ye yaptığı açıklamada eserin tanıtım metinlerinde Mustafa Kemal Atatürk’e ilişkin kullanılan bazı ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Oygür, Stuttgart Devlet Operası’nın bu eser üzerinden siyasi bir tartışmanın parçası haline getirildiğini savunarak, kampanyayı sürdüreceklerini dile getirdi.

ESERİN İÇERİĞİ TARTIŞMA YARATTI

Stuttgart Devlet Operası’nın tanıtım metinlerinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihsel ve siyasi tartışmalar çerçevesinde ele alınacağı belirtiliyor. Metinlerde “şiddet”, “otoriterlik” ve “tarihsel suçlar” gibi kavramlara yer verilmesi, Türkiye’deki tepkilerin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Eserde ayrıca Ermeniler, Rumlar ve Kürtlerle ilgili tarihsel olaylara da yer verileceği ifade edildi.

DÖRT DİLDE SAHNELENECEK

10 Nisan 2027’de prömiyer yapması planlanan operanın Türkçe, Almanca, Ermenice ve Kürtçe dillerinde sahneleneceği açıklandı.

Eserin yönetmenliğini Türk asıllı Alman sanatçı Ersan Mondtag üstlenirken, müzikal yönetimi ve bestesi Bassem Akiki’ye, librettosu ise Olga Bach’a ait.