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        Haberler Dünyadan Zendaya 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' kırmızı halısında 35 dolarlık ikinci el tişört giydi

        Zendaya 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' kırmızı halısında 35 dolarlık ikinci el tişört giydi

        Zendaya, 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filmi galasına ikinci el satış sitesinden 35 dolara satın alınma bir tişörtle katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        35 dolarlık ikinci el tişört

        Kırmızı halıya çıkan ünlü isimlerin özel dikim, gösterişli kıyafetlerini sergilemelerine alışkın olunca, basit bir tişörtle galaya katılan bir ünlünün görünümü şaşırtıcı gelebiliyor. İşte Zendaya o isimlerden biri...

        Geçmişte Jennifer Lopez, Natalie Portman, Miranda Kerr gibi isimlerin yaptığı gibi kırmızı halıda 'ucuz' seçimiyle adından söz ettiren Zendaya, aslında her haliyle dikkat çekebileceğini kanıtlayarak havalı bir duruş sergilemiş oldu.

        Eşi Tom Holland ile birlikte başrolleri paylaştıkları 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' (Spider-Man: Brand New Day) filminin Paris'te yapılan galasına katılan Emmy ödüllü oyuncu, önünde Örümcek Adam resmi bulunan sade ve bol bir tişört giydi. Zendaya elbette bu basit görünen giyim tarzı için bile uzun süredir stilistliğini üstlenen Law Roach'tan destek aldı; tişörtünü beyaz topuklu ayakkabıyla kombinledi. Ancak bu tişörtü tartışmalı kılan şey, Roach'un onu internetteki bir ikinci el satış sitesinden 34,99 dolara satın almış olmasıydı.

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        Roach, sosyal medyada tişörtün internet sitesindeki ekran görüntüsünü paylaşarak, "Tarz her zaman servet harcamak zorunda değil" diye yazdı.

        Zendaya ve Roach, yıllar içinde kırmızı halıda birçok önemli moda anına imza attı. Bunlar arasında 2019 Met Gala'da Zendaya'nın Külkedisi'ne dönüştüğü kıyafet, 'Dune: Part Two' galasında giydiği metalik tulum ve son 10 yıldaki dört Örümcek Adam filmi için örümcek ağıyla süslenmiş birçok stil yer alıyor.

        Zendaya'nın 2019 Met Gala görünümü
        Zendaya'nın 2019 Met Gala görünümü

        En son olarak, ikili, Zendaya'nın düğün konulu filmi 'The Drama' için gelinlik temalı bir kıyafet seçti.

        Zendaya ve bir süre önce evlendikleri öğrenilen 'Örümcek Adam' Tom Holland, modaya düşkünlükleriyle biliniyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve evlendiklerini uzun süre gizli tutan çiftin nikah töreninde ne giydiğini dünya hiçbir zaman göremeyebilir.

        Tom Holland geçtiğimiz haftalarda Zendaya ile evlendiğini doğrulayarak, "Hayatımın aşkını buldum, hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım" dedi. 'Örümcek Adam' yıldızı böylece, Zendaya ile evlenip evlenmediği konusunda aylarca süren spekülasyonların ardından, son röportajında duruma açıklık getirmiş oldu.

        Natalie Portman, 2017 Oscar Adayları Buluşması'na 65 dolarlık elbiseyle katılırken; Jennifer Lopez, 2015 Mawazine International Music Festival'de 25 dolarlık pantolon giymişti
        Natalie Portman, 2017 Oscar Adayları Buluşması'na 65 dolarlık elbiseyle katılırken; Jennifer Lopez, 2015 Mawazine International Music Festival'de 25 dolarlık pantolon giymişti

        Zendaya nisan ayında verdiği röportajında, Holland ile evlilik bilmecesi hakkında neden açıklama yapmadığını anlatırken, "Bence kişisel ilişkimde bir tür parasosyal yatırım söz konusu. Hem ben hem de o kamuoyunun tanıdığı kişileriz ve insanların önünde büyüdüğümüzün, birbirimize aşık olduğumuz filmlerde oynadığımızın da farkındayım. Bu yüzden insanları gerçekten anlıyorum. 'İşime karışmayın' gibi bir şey söyleyerek bunu geçiştirmek istemiyorum" demişti.

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        #Zendaya
        #Örümcek Adam
        #Spider Man
        #kırmızı halı
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