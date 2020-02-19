Su altında Ege rüzgarı

Ege Su altı Sporları Kulübü, hem erkeklerde, hem de bayanlarda gol yemeden namağlup şampiyon olan, rakip takımlara toplam 57 tane gol atarak gençler kategorisinde başarıya imza attı. Bayanlar kategorisinde ikinciliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü alırken, üçüncü İstanbul temsilcisi Marmara Spor Kulübü oldu.

Erkekler kategorisinde ise ikinciliği Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü alırken, üçüncülüğü Ege Atletik Spor Kulübü elde etti.

Paletli Yüzme Milli Takımlar ve Ege Sualtı Sporları Kulübü baş antrenörü Özgür Alemdar, "Bu sezon sualtı ragbisinde pek görülmeyen yeni bir antrenman modeliyle çalışıyoruz. Sporcuların bireysel performanslarını en üst düzeye çıkartarak takım başarısını artırmayı hedefledik. Bu yeni modelin anahtarı paletli yüzme antrenmanlarından geçiyor. Sporcularımız, daha zor olan ve özveri gerektiren antrenmanlara kısa sürede uyum sağlayarak bu başarıların sinyallerini vermişti. Sezonun ilk ulusal turnuvasında elde ettiğimiz rekor şampiyonluk ile gurur duyuyoruz. Şimdi gerçek hedefimiz olan uluslararası kupalar için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Su altı Ragbisi Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Ege Su altı Sporları Kulübü Başkanı Tarkan Laleli, “Bir ilke ve bir rekora daha imza atmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz, başta değerli sporcularımız ve onların yetişmesinde büyük emeği olan sporcu velilerimiz ve antrenörlerimiz ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

Sporcular, 12-16 Ağustos 2020 tarihinde İzmir'de Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.