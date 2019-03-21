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Su içmek için 15 hayati neden!

Giriş: 21.03.2019 - 11:49 | Güncelleme:  

Diyetisyen Berna Ertuğ, "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle, suyun önemi ve sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi. Susuzluğun hafif belirtileri hakkında bilgi veren Ertuğ, şunları söyledi: "Baş ağrısı, yorgunluk ve kabızlıktır. Uzun süren durumlarda ciddi hastalıklara da neden olabilir. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketilmelidir. Eğer yeteri kadar su tüketilemezse susuzluk ortaya çıkar."

  • 1Su içmek için 15 hayati neden!
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    Suyun sağlık için hayati önem taşıdığını bilmeyen yoktur. Su, içerdiği sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi vücut için önemli olan mineralleri içeriyor.

  • 2Su içmek için 15 hayati neden!
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    Diyetisyen Berna Ertuğ, "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle, suyun önemi ve sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi.

  • 3Su içmek için 15 hayati neden!
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    SUSUZ KALMAK HASTALIK NEDENİ

    Susuzluğun hafif belirtileri; baş ağrısı, yorgunluk ve kabızlıktır. Uzun süren durumlarda ciddi hastalıklara da neden olabilir. 

  • 4Su içmek için 15 hayati neden!
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    SUYUN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTMAZ

     

    Su tüketimi tek başına olduğu gibi süt, çay, meyve suyu gibi alkol dışındaki tüm içecekler ve besinlerden de sağlanır fakat bu içeceklerin suyun yerine geçmeyeceği unutulmamalıdır. Vücut susuz oluncaya kadar susama hissi ortaya çıkmaz.

  • 5Su içmek için 15 hayati neden!
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    Dolayısıyla susamadan önce su içmek çok önemlidir. Çocuklar ve yaşlılar susama hissini yetişkinlere göre daha az hissettikleri için, su içmeleri hatırlatılmalıdır.

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    Sağlıklı kişilerde su ihtiyacı; yaşa, iklim koşullarına, tükettiği besinlere, yaptığı fiziksel aktiviteye göre değişir.

  • 7Su içmek için 15 hayati neden!
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    Yetişkinler için ortalama günde 2-3 lt.
    4-8 yaş çocuklar için 1-1,5 lt.
    9-13 yaş çocuklar için 1,5-2 lt.
    14-18 yaş gençler için 2-2,5 lt
    Suyun devamlığının sağlanması için bilinçli tüketilmelidir.

  • 8Su içmek için 15 hayati neden!
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    İŞTE SU İÇMENİN FAYDALARI

    1 -Ağız kokusunu önler.

    2-Kan hacmini artırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar.

  • 9Su içmek için 15 hayati neden!
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    3-Kırık, kepek, dökülme gibi saç problemlerine engel olur.

    4-Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesini sağlar.

  • 10Su içmek için 15 hayati neden!
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    5-Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemede yardımcı olur.

    6-Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonlarını düzenler.

  • 11Su içmek için 15 hayati neden!
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    7-Su stresle savaşmada öncüdür.

    8-Emziren anneler için süt yapıcı en önemli kaynaktır.

  • 12Su içmek için 15 hayati neden!
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    9-Reflüye iyi gelir.

     

  • 13Su içmek için 15 hayati neden!
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    10-Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken, vücut direncine katkıda bulunur.

  • 14Su içmek için 15 hayati neden!
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    11-Cilt sağlığının korunmasında önemli etkileri vardır. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç bir görünüme kavuşur.

     

  • 15Su içmek için 15 hayati neden!
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    12-Vücut ısısını dengeler.

  • 16Su içmek için 15 hayati neden!
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    13-Vücuttan ödemin atılmasını sağlar.

     

     

     

  • 17Su içmek için 15 hayati neden!
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    14-Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizmayı çalıştırır ve hızlandırır.

  • 18Su içmek için 15 hayati neden!
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    15-Su içmek, böbrek rahatsızlıklarından korur.

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