Su içmek için 15 hayati neden!

Diyetisyen Berna Ertuğ, "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle, suyun önemi ve sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi. Susuzluğun hafif belirtileri hakkında bilgi veren Ertuğ, şunları söyledi: "Baş ağrısı, yorgunluk ve kabızlıktır. Uzun süren durumlarda ciddi hastalıklara da neden olabilir. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketilmelidir. Eğer yeteri kadar su tüketilemezse susuzluk ortaya çıkar."