- Türkiye'de 1 Eylül 2018'de başlayıp 15 Nisan 2019'da sona eren avlanma sezonunda yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 582 milyon 521 bin 318 dolara ulaştı



- Söz konusu dönemde Hollanda, Japonya ve İtalya, en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke oldu



- DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu; "Türkiye'den 76 ülkeye yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, ülke çeşitliliği açısından da önemli bir başarıya imza atmış oldu"



Sürecek...