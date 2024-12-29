Suç örgütü operasyonunda ünlü iş insanları gözaltına alındı

İstanbul’da bir organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün geniş çaplı operasyon düzenlendi.

51 kişiye yönelik başlatılan soruşturma kapmasında 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 21 milyarı bulan cirosu ile ilk 50'de yer alan Nadir Metal'in CEO'su Burak Yakın da yer aldı.

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FİKO'NUN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Düzenlenne operasyon kapsamında ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu da gözaltına alındığı öğrenildi. 51 kişinin kapsadığı soruşturmada şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

'BURAK YAKIN'IN BİLGİSİNE BAŞVURULDU'

Bu operasyonun ardından Burak Yakın'ın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ, yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Saygın Kıymetli Madenler’in sahibi ve CEO’su Burak Yakın’ın sürmekte olan bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmuştur. Soruşturmanın devam etmekte olduğu bir aşamada kaynağı belirsiz ve asılsız söylentilere kulak verilmemesini rica ederiz. Soruşturma makamlarının tarafımıza bilgi aktarımı söz konusu olduğunda daha sağlıklı bilgi verebileceğimizi belirterek saygılar sunarız."