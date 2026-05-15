Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi: Bazı suçlarda yetişkin gibi yargılanabilecek

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmasını 10 Nisan'da tamamladı. Komisyonun somut önerilerin yer alacağı raporunu 1 hafta içinde tamamlayarak Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

21 Nisan'da kurulan Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırlanacak yasal düzenleme için komisyonun çalışmalarını bitirmesi beklenmeden harekete geçilecek.

Mevcut durumda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 12-15 yaş arasındaki çocuklara 12-15 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Kasten adam öldürme suçunu canavarca hisle işleyen ya da alt ve üst soyu, anne-babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklar ise 24 yıl hapis cezası alıyor.

15 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YARGILAMA YETKİSİ HAKİMDE OLACAK

Yapılacak yasal düzenlemeyle suç işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen çocuklar için takdir yetkisi kullanılabilecek.

ÖZEL PSİKOLOJİK DESTEK

Düzenlemeyle çocukların tekrar tekrar suça karışmaması için ilk kez suça karışan çocukların yakın takibe alınması hedeflenecek. Bu çocuklara özel psikolojik destek, aile denetimi ve eğitim süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine yönelik formüller masada. Düzenlemenin yeni yasama dönemi başlamadan önce Meclis'e sunulması bekleniyor.