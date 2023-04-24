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Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

Sudan'da başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da başlayan ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmaların ardından birçok ülke büyükelçiliğini kapatma kararı alırken, ülkelerin vatandaşlarını tahliye süreci devam ediyor. Ayrıca DSÖ çatışmalarda 420 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bine yakın kişinin yaralandığını açıkladı

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  • Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

    Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında başlayan silahlı çatışmalar devam ediyor.

     

     
  • Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çatışmalarda 420 kişinin hayatını kaybettiğini, 3700 kişinin yaralandığını bildirdi. 
  • Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

    Silahlı çatışmalarının ardından birçok ülke vatandaşlarının tahliyesine başladı. Başkent Hartum'daki iki ve başkentin güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden bir noktadan yaklaşık 1000 Türk vatandaşı yurda doğru yola çıktı.
  • Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

    ABD Başkanı Joe Biden, ordusunun Sudan’ın başkenti Hartum’da bulunan Amerikan diplomatları ve ailelerini ülkeden tahliye ettiğini duyurdu.

     

     
  • Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

    İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Sudan'da şiddet olaylarının artması üzerine İngiliz diplomatlar ve ailelerinin başkent Hartum'dan tahliye edildiğini açıkladı.

    Sunak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiliz silahlı kuvvetlerinin, şiddet olaylarının ve elçilik personeline yönelik tehditlerin önemli ölçüde arttığı bir dönemde Sudan'daki İngiliz diplomatlar ve ailelerinin hızlı şekilde tahliyesini tamamladığını bildirdi.
  • Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

    İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sudan'dan ayrılma talebinde bulunan yurttaşlarının tahliye edildiğini bildirdi. Başbakan Meloni, gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "Bir günlük endişeli bekleyişin ardından Sudan'dan ayrılmak isteyen tüm yurttaşlarımız tahliye edildi. Onların arasında yabancılar da var. İtalya, kimseyi geride bırakmaz." ifadelerini kullandı.
  • Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

    Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Hollanda vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.

    Fransa, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, şiddetli çatışmaların ikinci haftaya girdiği Sudan'da diplomatik personeli ile vatandaşları için hızlı tahliye operasyonu başlattığı belirtildi.

     
  • Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

    Mısır, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'dan 436 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.
  • Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

    Ürdün, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'dan, Ürdün, Filistin, Suriye, Irak ve Alman vatandaşı olmak üzere 343 kişiyi tahliye eden 4 askeri uçağın Port Sudan Havalimanı'ndan havalandığını duyurdu.
  • Sudan'da can kaybı artıyor! Birçok ülke vatandaşlarını tahliye ediyor

    İsviçre, 15 Nisan'dan bu yana silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'ın başkenti Hartum'daki büyükelçiliğini, güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

    İsveç de  Hartum'da bulunan büyükelçilik çalışanlarını tahliye ettiğini duyurdu. 

     

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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