İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sudan'dan ayrılma talebinde bulunan yurttaşlarının tahliye edildiğini bildirdi. Başbakan Meloni, gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "Bir günlük endişeli bekleyişin ardından Sudan'dan ayrılmak isteyen tüm yurttaşlarımız tahliye edildi. Onların arasında yabancılar da var. İtalya, kimseyi geride bırakmaz." ifadelerini kullandı.