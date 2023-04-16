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Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah ordu ile paramiliter HDK arasında başlayan silahlı çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların ilk gününde 56 kişinin öldüğü 595 kişinin yaralandığı ifade edildi

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AA / HABERTURK.COM
  • Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!

    Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda dün 56 sivilin öldüğü bildirildi.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!

    Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 56 sivil hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişi yaralandı.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!

    Komite, "Aklıselimin hakim olması ve masum, silahsız sivillerin canına mal olan çatışmaların derhal durdurulması, alıkonan, mahsur kalanların tahliyesi ve yaralılara ilk yardım için güvenli koridorların açılması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!

    İİT'DEN ÇAĞRI

    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilerek diyalog sürecine geri dönülmesi çağrısında bulundu.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!

    İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın bazı kentlerinde ordu ile HDK arasında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyulduğu ifade edildi.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!

    Çatışan tarafları Sudan halkının çıkarlarını dikkate alarak diyalog sürecine geri dönmeye davet eden Taha, Sudan halkının bu krizi diyalog ve müzakerelerle aşmaya kadir olduğuna inancının tam olduğunu vurguladı.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!

    NE OLMUŞTU?

    Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!

    Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü
  • Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!
  • Sudan'da şiddetli çatışmaların ilk gününde çok sayıda kişi öldü, yüzlerce yaralı var!

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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