Sudan kaçan patiler: Kediler neden genellikle sudan hoşlanmaz? Sebebi çok eskiye dayanıyor!

Islanan tüyler geç kurur, bu da kedinin üşümesine ve hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına yol açar. Doğada hayatta kalma içgüdüsüyle hareket eden bir canlı için bu durum ciddi bir dezavantajdır. Islak bir kedi daha yavaş hareket eder, daha savunmasız hisseder ve kaçma refleksi zayıflar. Bu da su deneyimini stresli hale getirir.