        Sude Yaren Uzunçavdar'dan gümüş madalya

        Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 21:01 Güncelleme:
        Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda gümüş madalyaya ulaştı.

        Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Sude Yaren Çavdar, kadınlar 73 kiloda tatamiye çıktı.

        Son 16 turunda Moldova’dan Loredana Porcescu'yu eleyen Sude Yaren, çeyrek finalde Karadağ'dan Andela Berisaj'u mağlup etti.

        Yarı finalde Büyük Britanya'dan Rebecda McGowan'ı 2-1 yenen 20 yaşındaki milli sporcu, finalde dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile olimpiyat üçüncülüğü bulunan Belçikalı Sarah Haari'nin rakibi oldu.

        Rakibine 2-0 yenilen Sude, gümüş madalya aldı. Genç sporcu 2024'te de gümüş madalya kazanmıştı.

        HATİCE KÜBRA İLGÜN'DEN BRONZ MADALYA

        Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

        Son 16 turunda Litvanya'dan Gerda Meistininkaite'yi yenen Hatice Kübra, çeyrek finalde ise Polonya'dan Nikol Lisowska'yı saf dışı bıraktı.

        Yarı finalde iki numaralı seribaşı Belaruslu Yuliya Vitko'ya 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün, finale kalma şansını kullanamadı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

        Daha öne Avrupa şampiyonalarında bir altın, iki gümüş madalyası olan milli sporcu, bu seviyede 4. madalyasını elde etti.

        Öte yandan Erkekler 63 kiloda İbrahim Öter ile 87 kiloda Orkun Ateşli son 16 turunda şampiyonaya veda etti.

        OLİMPİK TAKIMDA MADALYA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

        Türkiye'nin Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya sayısı 7'ye yükseldi.

        Milli takım ilk üç günde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

        Şampiyona yarın sona erecek.

        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        Heyecan sürüyor!
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
